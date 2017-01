L'astro nascente della musica dance elettronica Corey James al "Gilda"

Sabato 28 gennaio dalle 22 alle 4 per il primo evento del 2017 firmato "Experience" & "Wow Music" ritornano le palme e i bambù al "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 con l'astro nascente inglese della musica dance elettronica Corey James direttamente da Liverpool. Il dj e producer internazionale sbarcherà a Vicenza per la sua prima data Italiana. E' da un anno sulla bocca di tutti gli addetti al settore ed in pochissimo tempo ha rilasciato le sue tracce musicali sulle etichette discografiche "Size Records", "Protocol Recordings" e "Sosumi Records". Lo scorso aprile ha avuto grande successo il pezzo "Another Storm", realizzato insieme a Will K, su cui i "Third Party" hanno realizzato un "Unlocked Mix". Le sue produzioni vengono suonate in tutti i grandi festival mondiali. Infoline sui prezzi della serata e per prenotazioni: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

