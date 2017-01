"L'Amour Toujours: Ieri & Oggi Mix": il top dj Gigi D'Agostino al "Liv Club"

Sabato 21 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 ospiterà in esclusiva il famoso dj Gigi D'Agostino con "L'Amour Toujours: Ieri & Oggi Mix". In consolle suonerà anche il dj Edoardo Sartor. Prezzi: 13 euro on line su www.mailticket.it - 15 euro in serata entro le ore 1 - 17 euro dopo le ore 1. Tavoli a partire da 30 euro a persona. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282.

