"L'Amour Toujours Dj Set": il top dj internazionale Gigi D'Agostino a Villa Bonin

Domenica 30 aprile dalle 21.30 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 ospiterà in esclusiva assoluta il top dj internazionale Gigi D'Agostino, il re indiscusso della movida italiana con il suo "L'Amour Toujours Dj Set". Dopo la tappa bassanese di gennaio "al Liv Club", il maestro della musica dance sarà per la prima volta nel capoluogo berico. Il capitano e il fautore della "Mediterranean Progressive" farà vivere un autentico viaggio sonoro attraverso le hit e i successi, che ha fatto e fa la storia. "Gigi D'Agostino è una musica infinita che racconta la vita" (by Villa Bonin). "Promo Ticket" entro il 31 marzo 2017 (disponibilità limitata): 15 euro con la prima consumazione compresa + 1 euro di diritti prevendita. Biglietti disponibili su www.villabonin.it/ticket.htm. Ingresso in serata con consumazione: 25 euro. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 393.0123393 - info@villabonin.it.

ELENCO DISCOTECHE

Gallery