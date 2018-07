"Keep it party" - festa a Parcocittà

Ospite d'onore di questa splendida serata Kiave, che insieme a Vinz e Dj Kerò propone "Keep it party" , un dj set in grado di ricreare lo spirito dei vecchi block party, riuscendo però a spaziare al contempo dai suoni dei novanta fino alle nuove produzioni.



Uno show che fa ballare il pubblico ma anche riflettere, del resto il motto del rapper cosentino è da un po’ “La gente riflette mentre si diverte”.



___________________________________

K9



Nato a Foggia nel 1986. Già da bambino resta affascinato dalla cultura Hip Hop, nel 1995 emigra a Long Island (NY) e nel 1998 torna a Fg, anni in cui sperimenta varie espressioni della cultura per poi nel 2000 stabilizzarsi nel beatmaking. Ad oggi ha prodotto centinaia di beat per artisti di Foggia, provincia, e tutta Italia.

___________________________________

Zazza



Michele inizia a praticare Rap nel '97 a Manfredonia nel quartiere in cui risultata ancora residente. Con gli anni "Jam dopo Jam" acquisisce un flow d'impatto soprattutto in Freestyle. Ha fatto parte dei NO FANG da fine 2012 ad inizio 2018 partecipando a 2 album. Attualmente è impegnato per l'uscita del suo nuovo brano dal titolo #ChepaUaste

___________________________________

(Da Facebook)



Ingresso libero

+39 3278289952 || +39 3889059698