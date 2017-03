Ogni martedì alle 21 il locale "Idem Music Bar" di Vicenza in via Salvatore Quasimodo 39/41 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento "Karaoke Tuesday Night" per il party dedicato a tutti gli amanti del canto nel capoluogo berico. In console selezioni di Dj Chef. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 327.5363170.

