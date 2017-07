"Karaoke Domenicale": ogni settimana al "Bar Millennium" di Vicenza

GUIDA DELLE SERATE KARAOKE NEL VICENTINO DAL 18 AL 23 LUGLIO

Ogni domenica alle 21 il Bar Millennium di Vicenza in viale Trieste presenta il "Karaoke Domenicale" con dj Jhonny per chiudere la settimana in allegria. Previste canzoni italiane e straniere interpretate dal pubblico con live music anni 80-90 e balli di gruppo. Ingresso libero. Eventuali variazioni di programma ed aggiornamenti: www.facebook.com/Bar-Millennium-1612648465709052/

ELENCO DISCO E FESTE