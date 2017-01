"Just Dance": frullato musicale rock al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 28 gennaio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento "Just Dance" con le migliori canzoni rock degli ultimi decenni per un grande "frullato musicale". "Promo Bar" fino alle ore 1: drink a 3 euro e shot a 1 euro. Locale rinnovato con "Photos Service", allestimento a tema e zona fumatori. Ingresso unico a 5 euro. Infoline tutti i giorni dalle 10 alle 19: 347.1601429.

