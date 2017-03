"Jolanda Band": domenica liscio pomeriggio e sera al "Nordest" di Caldogno

Domenica 26 marzo dalle 13 alle 18 e dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra Jolanda Band nella Sala Live per una grande giornata di ballo liscio. A partire dalle 20.30 si potrà cenare con la speciale formula Pizza/Insalatona + Bibita + Caffè + Ingresso a soli 10 euro. Dopocena: ingresso unico a 6 euro uomo/donna con consumazione.

(nella foto la cantante Jolanda)

