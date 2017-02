John Morales special guest allo "Skyroom" di Bassano del Grappa

Sabato 8 aprile dalle 23 alle 5 "Spirit Of House" presenta in esclusiva il top dj internazionale Jonh Morales presso il locale "Skyroom" di Bassano del Grappa in via San Bortolo 2. Il dj producer americano, leggenda dello "Studio 54" a Manhattan, è il pioniere del remix e della produzione discografica mondiale con più di 650 mix ufficiali all’attivo, tra i quali Jocelyn Brown, Temptations, Tina Turner, Rolling Stones, Aretha Franklin e moltissimi altri. La sua continua evoluzione sforna album e compilation rare disco ’70 e ’80 per le maggiori etichette mondiali. Resident dj's: Davide Fiorese/Villary/The Grimace. Infoline: Andrea 345.7640597. Special Thanks: Nea/Union Redords.

