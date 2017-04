Jesse Jane, Roberta Gemma e Amandha Fox: 3 top pornostar a Vicenza

Molti gli appuntamenti con le serate hot nei locali notturni di Vicenza e provincia per il prossimo fine settimana.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI:

HOT WEEKEND. Da mercoledì 26 a sabato 29 aprile dalle 21.30 alle 4 il locale "Opera Club" di Bolzano Vicentino in via Ca' Del Luogo 6 presenta l'evento "Hot Weekend" con animazione e spettacoli delle sexy girl, disponibili per privè e consumazioni. Turni di chiusura: domenica, lunedì e martedì. Contatti per tavoli, feste di compleanno e addii al celibato: 0444 351210

EROS NIGHT. Giovedì 27, venerdì 28 sabato 29 aprile dalle 22 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa (zona Marchesane) presenta l'evento "Eros Night" con show piccanti ed esibizioni erotiche per la notte più trasgressiva del bassanese. Special guest: Alessia (giovedì), Michelle Liò (venerdì) e Selvaggia (sabato). Previsto un ampio buffet con "American Bar". Il "Peperosso Club" è aperto ogni settimana solo giovedì, venerdì e sabato. Ingresso riservato soli ai soci Fenalc.

JESSE JANE. Sabato 22 aprile dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza ospiterà la pornostar internazionale Jesse Jane, conosciuta come "The American Queen of Porn", per la prima volta in Italia. Prima e dopo lo show di punta, per tutta la nottata oltre 30 ballerine in topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Il "Boys è aperto ogni giorno tranne il martedì. Ingresso a 15 euro.

AMANDHA FOX. Sabato 29 aprile dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss Kiss" di Vicenza ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar Amandah Fox per uno striptease bollente. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno le sexy ballerine in topless ogni 15 minuti nell'American Tour". Ingresso a 15 euro.

ROBERTA GEMMA. Sabato 29 aprile dalle 22 alle 4 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Torri di Quartesolo ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar Roberta Gemma per uno striptease mozzafiato a contatto con il pubblico. Prima e dopo lo spettacolo principale topless delle sexy girl ogni 15 minuti nell'American Tour. Continua il "Promo Privè 3x2": con 2 privè il terzo è gratis. Ingresso a 15 euro.

SEXY WEEKEND. Da mercoledì 26 a domenica 30 aprile il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa presenta il "Sexy Weekend" con una serie di show erotici, topless e striptease. Prossime ospiti: Megan venerdì 5 maggio - Vittoria Vinci venerdì 19 e sabato 20 maggio. Dal 1 maggio il locale sarà chiuso domenica, lunedì e martedì. Orari di apertura: 21.00 - 3.00 mercoledì/giovedì e 22.30 - 4.00 venerdì e sabato. Ingresso a 15 euro.

SEXY PRIMAVERA PARTY. Domenica 30 aprile dalle 23 alle 5 il locale "Cenerentola Club" di Fara Vicentino in via Astico 61 presenta l'evento "Sexy Primavera Party" per una festa speciale con sorprese a tema e gran buffet. Durante la nottata show, animazioni e privè con le più belle ragazze dai migliori club italiani. Servizio "American & Wine Bar" e "Relax Room". Ogni weekend ci sarà il giro pasta gratuito. Il "Cenerentola Club" è sempre aperto dal mercoledì al sabato. Entrata riservata ai soci Fenalc.

