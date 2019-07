JAY-K e Gué Pequeno dj set al NuClub

SABATO 27 LUGLIO / SATURDAY JULY 27th

Avremo l'onore di ospitare uno dei dj più forti del panorama nazionale:

DJ JAY-K

Jay-K vanta anni d’esperienza ai piatti, ingaggi come resident DJ in patria e all’estero nonché varie vittorie in occasione di altre importanti competizioni tra DJ. Tecnico geniale, ha uno spiccato fiuto per la scelta dei giusti brani e sa sorprendere il pubblico con mix ed edit inaspettati.

4 X Swiss Dmc Champion

3 X Italian Itf Champion

2013 Swissnightlife Award

Gué Pequeno official Dj

----------------------------------------------

Dj ZAX - DJ CISO JR

Mc Big Mike "mc/vocalist"

[HIP HOP, REGGAETON, TRAP]

--------------------------------

PRICELIST:

INGRESSO GRATUITO FINO ALLE ORE 00.30

FREE ENTRY TILL 00.30

DONNA / WOMAN

10 euro with drink after 01.00

10 euro con drink dopo le 01.00

UOMO / MAN

13 euro with drink after 01.00

13 euro con drink dopo le 01.00

--------------------------------

INFO & PRENOTAZIONI

Martina +39 345 175 7141

--------------------------------

NuClub (ex The Loft)

Via Zamenhof, 427

Vicenza