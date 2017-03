"Indie Mania Party": le top hit indie-rock al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 18 marzo dalle 23.30 alle 5 la discoteca "Vinile" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Indie Mania Party" con le migliori canzoni indie-rock degli ultimi decenni. Si potranno ascoltare alcuni famosi pezzi di band, dj e gruppi: Cosmo, Ministri, Calcutta, Subsonica, Verdena, Joy Division, Bluvertigo, Afterhours, R.E.M., Imagine Dragons, The National, Yeah Yeah Yeahs, Ramones e tanti altri ancora. Locale rinnovato con "Photos Service", allestimento a tema e zona fumatori. Dalle 22.30 alle 24 si terrà il concerto live del gruppo "Zebra" con il "Tango Release Party". Prezzi con consumazione: 3 euro fino alle 23.30 - 5 euro dopo le 23.30. Infoline: 347.1601429.

