"Indie Mania": le hit migliori indie rock al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 14 gennaio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Vinile" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Indie Mania" con le migliori canzoni indie rock degli ultimi decenni. Si potranno ascoltare alcuni famosi pezzi di band, dj e gruppi: Cosmo, Ministri, Calcutta, Subsonica, Verdena, Joy Division, Bluvertigo, Afterhours, R.E.M., Imagine Dragons, The National, Yeah Yeah Yeahs, Ramones e tanti altri ancora. Locale rinnovato con "Photos Service", allestimento a tema e zona fumatori. Entrata gratuita fino alle 23.30 per chi parteciperà all'evento sulla pagina facebook www.facebook.com/events/1826843310925075/. Ingresso unico a 7 euro con consumazione. Infoline: 347.1601429.

