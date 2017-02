"IM Fluo": il sabato più colorato del vicentino all'H2O di Sandrigo

Sabato 18 febbraio dalle 20 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via Capitello 39 presenta l'evento musicale "IM Fluo" per una speciale serata ricca di colori e luci fluorescenti in una location addobbata a tema per l'occasione. In console suonerà il dj Alex China, l'amico dello Zoo di 105. Ci saranno gadget in regalo. Zona relax e parcheggio sorvegliato. Possibilità di cenare nel ristorante con il menù alla carta, i piatti del giorno, panini e bruschette a cura dello chef Tony. Ingresso gratuito. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

ELENCO DISCO E FESTE