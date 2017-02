Il top dj-musicista internazionale Michael Feiner al "Casamia Easy Club"

Venerdì 3 marzo dalle 22 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" ospiterà il dj internazionale Michael Feiner con il suo sax. L'artista svedese, nato a Gothenburg nel 1971, è un musicista, compositore, produttore musicale e polistrumentista oltre ad essere uno dei dj più conosciuti per la hit "Mantra", che sta spopolando in tutte le radio e nei club mondiali. E’ anche membro del duo svedese "The Attic" formatosi nel 2003 insieme al suo amico d'infanzia Eric Amarillo. Come cantante e compositore ha sviluppato una carriera da solista con numerose collaborazioni insieme ad artisti affermati ed è la voce dietro una serie di grandi successi come “Together" con Axwell Λ Ingrosso , "Fairplay (Let There Be Love)“ con Markus Gardeweg. Ingresso omaggio dalle 22 alle 24 per l'aperitivo o drink con buffet gratuito. Prezzi dopo le 24 con consumazione: 12 euro donna - 15 euro uomo. Infoline per prenotazioni: 347 9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

