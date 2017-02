Il top dj internazionale Tommy Vee al "Casamia Easy Club" di Vicenza

Venerdì 10 febbraio dalle 22 alle 4.30 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 ha il piacere di ospitare il top dj internazionale Tommy Vee come special guest della serata. Per l'occasione ingresso omaggio per tutti dalle 22 alle 24.30 con la possibilità di bere un buon drink, scaldando gli animi primo delloo show musicale. Prezzi dopo le 24.30 con consumazione: 12 euro donna - 15 euro uomo. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it



Biografia di Tommy Vee: Tommaso Vianello, in arte "Tomme Vee", ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica all'età di 14 anni, quando gli fu regalato il primo giradischi. I suoi pezzi iniziali si concentrano in particolare nella musica house e underground. Nel 1998 avvia, parallelamente a quella di dj, anche la carriera di produttore, lanciando il suo primo successo "Laguna". L'anno seguente fonda con la collaborazione di altri disc-jockey il gruppo di produzione "Moltosugo", con il quale firma numerosi pezzi (di cui probabilmente il più popolare è stato "Radizookaanag"). Grazie alla popolarità derivata dalla partecipazione al reality show di Mediaset, Tommy Vee ha avuto modo di diffondere con facilità i suoi lavori: particolarmente fortunato nel 2004 il remix de "La Serenissima" (brano dell'orchestra strumentale Rondò Veneziano), la cui versione vocal prende il nome di Stay e riesce ad entrare nella Top Ten italiana all'ottava posizione (il brano poi risulterà al 32° posto nella classifica dei singoli più venduti dell'anno). Nel 2005 ha pubblicato il suo primo album "First!".

