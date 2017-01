Il top dj internazionale house Steve Lawler al "Nordest" di Caldogno

Sabato 28 gennaio dalle 22 ale 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà in esclusiva assoluta il top dj internazionale Steve Lawler per il secondo grande evento della stagione invernale di "Wake Music" con 3 sale da ballare. Il dj inglese è una grande icona della musica house tra i migliori interpreti del pianeta. Ha fondato "Viva Music" e "Viva Warriors Ibiza" Line Up Dj: in Main Stage Dj Steve Lawler (VIVa MUSiC) - Alberto Perazzo (Wake Music) - The Lion Brothers (Wake Music); in Club Stage And-C( Wake Music) - Prince Anizoba ( AREA) - Andro (Moove) - Junior (AREA); in Micro Stage: Reezar (Wake Music) - David Perez (Wake Music) - Mauro Picco Dj (HYPER) - Giovanni Agugiaro (Overstreet) - "Nacht Soundsystem" by Rav, Diego T e Igig (NACHT). Prezzi d'ingresso con consumazione: 11 euro in lista prima delle 23; 15 euro in lista prima delle 24; 18 euro in lista prima delle ore 1; 20 euro intero. Prenotazione tavoli: 20 euro in pista e 25 euro in privè. Infoline per prenotazioni liste e tavoli: 347.6545359 - 340.7397537 - 340.9753525 - cico@wakemusic.it.

