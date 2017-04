Il programma delle serate liscio al Nordest dal 19 al 23 aprile

Da mercoledì 19 a domenica 23 aprile dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta una settimana intensa di ballo liscio con quattro serate doc nella Sala Live al piano supriore del locale. Mercoledì 19 aprile sarà protagonista l'orchestra "Stefano e I Nevada"; venerdì 21 aprile toccherà all'orchestra Barbara Lucchi & Massimo Venturi insieme alla situazione latino e revival nelle altre due sale inferiori più l'evento house "Il Profumo della Notte"; sabato 22 aprile si ballerà con l'orchestra "Rossella Ferrari e I Casanova" oltre all'evento dance "Metempsicosi Cubik Tour" con lo special guest voice Silvia Ottoboni. domenica 23 aprile il consueto doppio appuntamento pomeriggio (dalle 15 alle 18) e sera (dalle 20 alle 2) con l'orchestra "Sandy e Alin". A partire dalle ore 20.30 circa si potrà cenare con il pacchetto Pizza/Insalatona + Bibita/Birra + Caffè + Ingresso a 10/14 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 328.0376767 - 0444.340077.

