"Il Profumo della Notte: Il Risveglio": musica house anni '80-'90 al "Nordest"

Venerdì 21 aprile dalle 20-30 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 presenta l'evento "Il Profumo della Notte: Il Risveglio" con il meglio della musica house anni '80-'90. In console suoneranno i dj Andrea Il Messia, Alfred Azzetto, Piero Fidelfatti e Max Padovani con la partecipazione di Marco l'Indiano, Lucio Baradel e Cire Sottomarina. Nelle altre due sale del locale le situazioni latino e revival oltre al liscio nella Sala Live con Barbara Lucchi & Massimo Venturi. Ingresso con consumazione: 15 euro. Cena + Ingresso: 20 euro. Infoline per prenotazioni: Roberto 328.0376767​⁠.​

