"Il Primo Natale Non Si Scorda Mai": apertura del "Casamia Easy Club" a Vicenza

TUTTI GI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 23 dicembre alle 23 è stato inaugurato a Vicenza il nuovo locale "Casamia Easy Club" in via del Commercio 15 con l'anteprima della stagione come antipasto musicale per i prossimi appuntamenti nelle festività insieme ai dj K. Robin e Enrico Sisma in consolle e al live show by J. Feel.

Domenica 25 dicembre alle 23 partirà ufficialmente la serata numero uno del "Casamia Easy Club" con l'evento "Il Primo Natale Non Si Scorda Mai", dove la "nuova casa" dei vicentini è pronta ad accogliere gli amanti della discoteca per trasmettere emozioni indienticabili. Selezioni sonore insieme ai dj K. Robin, Davidemme e Enrico Sisma. Voice by Filippo Santi. Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè, Zushi Vicenza, Ovosodo Vicenza, Al Paradiso da Tranquilli, Puff, Off Events, Smart Business. Prezzi con consumazione: 15 euro uomo e 12 euro donna. Il nuovo locale del capoluogo berico, realizzato con una location molto raffinata ed accogliente, sarà aperto anche a Santo Stefano con l'evento "Addicted" dedicato alle melodie hip hop e r&b insieme ad ospiti speciali, martedì 27 dicembre con l'inaugurazione della stagione invernale di "Open Club" (ogni martedì al "Casamia") per la situazione "Fun & Dance" e sabato 31 dicembre per il "Cenone di San Silvestro" by "Dimitri Restaurant" con un ricco menù insieme al dopocena musicale del "Capodanno Casablanca" con sonorità a 360 gradi e all'evento "After Hour Party" dalle 4 alle 10 di domenica 1 gennaio 2017 per i nottambuli con special guest dj Andy e resident dj Morris. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it - www.casamiaeasyclub.it

ELENCO DISCOTECHE