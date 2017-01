Il nuovo talento del cinema hard Pamela De Boni al "Peperosso Club"

Venerdì 27 gennaio dalle 23 alle 5 il locale "Peperosso Club" di Bassano del Grappa (località Marchesane) in via Guariento 23 presenta la procace pornostar Pamela De Boni per un speciale hard show di alto livello a contatto con il pubblico. La neo-porno attrice Pamela De Boni (38 anni), nata a Praga in Repubblica Ceca, ma italiana d’adozione di Cremona, è l’espressione simbolo della bellezza giunonica ed è diventata in poco tempo la reginetta dei club privè per scambisti. Da casalinga ha esordito tre anni fa nel mondo dei film hard con grande successo come un nuovo talento del cinema porno. Pamela è la hot star più quotata di questi ultimi mesi nel panorama dell'hard italiano. Ha cominciato in punta di piedi, con umiltà ed ironia, ma in poco più di un anno si è affermata in modo prepotente e preponderante nel settore del porno, come ospite nei locali di tutta Italia e come protagonista di numerose produzioni cinematografiche. Per lei trovarsi su un set porno è puro divertimento, ma le piace tantissimo partecipare alle serate nei locali e alle fiere erotiche oltre a collaborare con grandi artiste del mondo hard, come Michelle Ferrari e Mary Rider. Ha girato scene per la “CentoxCento”. E’ protagonista di “Desiderando Petra” per “Napol Sex” con Max Biondi e in “Gente d'Italia” volume 3 e 5 by Roby Bianchi per la “ATV Entertainment”, oltre che in numerose scene per Matt Core e per “Le Peccatrici on the road” by “Pinko”. La collaborazione con “Spicy Lab Production” è una serie di sperimentazioni live ed intense iniziative, che coinvolgono direttamente i suoi fan sul set. Tra i suoi hobby coltiva da molti anni la passione del peperoncino. Il “Peperosso Club” è aperto solo giovedì, venerdì e sabato dalle 22.30 alle 5. Disponibile l'American Bar con ampio buffet. Ingresso riservato ai soci con tessera Fenalc. Per informazioni e prenotazioni tavoli: 366.5099488 - 328.2239204 - robertapeperosso@gmail.com.

ELENCO DISCOTECHE