Il mercoledì in Villa Bonin con Stereocittà

Il luogo perfetto per vivere le atmosfere estive dei Caraibi, sorseggiando drink sotto le stelle e per ascoltare le hit del passato e del presente. La sala “EL CIELO” vi attende con un nuovo concetto di intrattenimento per dare un tocco in più alla vostra estate!





Mercoledì 11 Luglio

I suoni del “il mercoledì di Villa” sono con la musica di Radio Stereocittà

La sala sotto le stelle pensata, realizzata e dedicata completamente al gusto dell’estate!



Evento organizzato da On air - media ed eventi

____________



LA CENA

Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e Prosecco Montelvini con il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte



Ristorante: Uomo € 25 - Donna € 23

Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5).



Piatto unico "VILLA": Uomo / Donna € 15

Nel prezzo del piatto unico è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Un piatto unico molto sfizioso a base di carni alla griglia selezionate (tagliata o entrecote o altri tagli pregiati oppure l'hamburger gourmet "VILLA") accompagnato da contorni di stagione e appetitose patate al forno e torte salate, acqua, vini selezionati e caffè.



Pizzeria: Uomo / Donna € 15

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le deliziose insalatone oppure i nuovi hamburger gourmet.

____________

INFO & PREZZI



Fino alle ore 00.00

Uomo/Donna 6€ con consumazione



Dopo le ore 00.00

Donna 8€ con consumazione

Uomo 10€ con consumazione

____________



INFO & CONTATTI



+39 393 012 33 93

info@villabonin.it

www.villabonin.it