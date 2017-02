Il magico mondo di "Frozen" alla "Casa dei Gelsi": babydance, animazioni e cena

Domenica 12 febbraio alle 18 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 organizza l'evento "Frozen" per la domenica delle famiglie. Il locale si trasformerà nel magico regno di ghiaccio "Frozen" all'insegna del divertimento e della fantasia soprattutto per i più piccoli con i personaggi della "Walt Disney". A partire dalle 18 lo staff della "Gelsi Family" accoglierà i bambini in un'atmosfera incantata tra suggestive animazioni, intriganti giochi di prestigio, allegre babydance e fantasiosi truccabimbi a tema. I bimbi si divertiranno un mondo a giocare insieme a Elsa, Anna, Kristoff e il dolcissimo Olaf, mentre i genitori potranno rilassarsi con una cena in compagnia. Cena solo su prenotazione: Menù Pizzeria-Ristorante Bambini a 10 euro - Menù Pizzeria Adulti a 15 euro - Menù Ristorante Adulti a 20 euro - Menù alla Carta a prezzi variabili. Per informazioni e prenotazioni: 348.2258978 - 348.8819606 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZA BAMBINI (max 14 anni) con bibita a 10 euro

3 MENU' RISTORANTE BAMBINI (max 14 anni):

Piatto cheeseburger + patatine: 10 euro

Piatto wurstel + patatine: 10 euro

Piatto cotoletta + patatine: 10 euro

MENU' PIZZA ADULTI con bibita e caffè: 15 euro

MENU' A PROPOSTA ADULTI: 20 euro

MENU' ALLA CARTA di carne o di pesce con bibita e caffè: prezzi variabili a seconda delle portate

