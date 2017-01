Giovedì 19 gennaio dalle 21.30 alle 22 l'Osteria Miles Davis di Vicenza in strada di Polegge 114 presenta l'evento "Il Karaoke Più Rock" con Robi dj in consolle. Tutti gli appassionati del genere rock e non sono invitati per una serata speciale di canto in compagnia. Ingreso libero.

