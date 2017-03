Il dj producer ucraino Jorgy Povel: drum & bass a "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 1 aprile alle 22 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 ospiterà il dj producer ucraino Jorgy Povel per una serata musicale speciale. Jorgen Povelint, in arte di "Jorgy Povel", (nato a Penarth in Ucraina il 18 settembre 1979), è un disc jockey specializzato nel genere drum and bass. Con questo suo progetto il giovane dj ha sempre cercato di proporre una musica, che si avvicinasse alle proprie passioni, fortemente radicate nel suo amore per il cinema, con l'intento di voler ricreare un'atmosfera ideale per ogni ascoltatore. Noto per aver prodotto svariati remix di brani di successo di artisti famosi, Jorgen Povelint produce musica drum and bass sin dall'adolescenza, e rispetto agli artisti del genere si è sempre mostrato fortemente aperto ad influenze musicali di vario tipo che spaziano dalla jungle all'IDM. Ingresso riservato ai soci Arci.

