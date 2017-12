Il dj internazionale Gabry Ponte a Villa Bonin per UP2000

Giovedì 7 dicembre dalle 22 alle 4 a Villa Bonin Club & Resturant di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale - uscita autostradale Vicenza Ovest) sarà ospite il dj internazionale Gabry Ponte per il party UP2000. Il top dj italiano è considerato una vera star nella dance music. Negli anni '90 con il suo gruppo Eiffel 65 ha venduto più di 15 milioni di dischi nel mondo. Ha oltre un milione di fan su facebook. E' da sempre uno dei portabandiera della musica dance italiana nel mondo. Opening and closing set by Andrea Bozzi.

UP2000. Per l'occasione Villa Bonin ha creato la nuova one night "UP2000" con un format dedicato interamente agli anni 2000 dall'impatto spettacolare. Ci sarà un allestimento scenografico fatto di luci, laser e grandi ledwall, mentre un impianto audio da oltre 80.000 watt.

GABRY PONTE. E' uno dei dj più amati dai giovani per il suo sound e la capacità di far ballare con sonorità immediate e melodiche. come professionista del mixer nella dance music. Dopo gli Eiffel 65 la sua carriera continuerà da solista per consolidarsi stella della musica internazionale con uno spazio di rilevo nello scenario dance italiano ed europeo con canzoni di successo, come "Time To Rock", "Geordie", "La danza delle Streghe". Spesso appare in tv, divenendo nel tempo anche un personaggio mediatico. Info: www.facebook.com/gabryponte - www.gabryponte.com - www.youtube.com/user/gabryponte - www.danceandlove.com

PREZZI: 10 euro donna - 12 euro uomo (entro mezzanotte) / 12 euro donna - 15 euro uomo (dopo mezzanotte) / 14 euro donna - 18 euro uomo (dopo le ore 1).

INFORMAZIONI EVENTO: www.facebook.com/events/1444965442287118/

PRENOTAZIONI: Villa Bonin Club & Restaurant - 393.123393 - info@villabonin.it - www.instagram.com/villa_bonin/ - www.facebook.com/VILLABONIN/ -www.villabonin.it/

ELENCO DISCO E FESTE