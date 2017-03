"Il Ballo dei 100 Giorni" per gli studenti delle classi quinte al "Liv Club"

Sabato 4 marzo dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta la festa studentesca "Il Ballo dei 100 Giorni" per le scuole bassanesi e di Cittadella. L'evento è riservato solo agli studenti delle classi quinte. Parteciperanno gli istituti di Bassano del Grappa (Liceo Ginnasio Statale G.B. Brocchi - Liceo J. Da Ponte - ITCG Luigi Einaudi - ITIS E. Fermi - IIS G. A. Remondini - IPSIA A. Scotton), Cittadella e dintorni (New Cambridge Institute - Istituto Cavanis Possagno - IIS. A. Meucci - Liceo Tito Lucrezio Caro - ITS G. Girardi - Istituto Agrario Parolini - Liceo Artistico G. De Fabris - Liceo Artistico M. Fanoli). Ingresso a 15 euro in prevendita con 2 drink. Tavoli a partire da 20 euro a testa. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282.

ELENCO DISCOTECHE