"I Am Not A Princess": the best friday night al "Le Roi Club"

Venerdì 3 marzo dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "I Am Not A Princess" per il "best friday night" del bassanese con due sale da ballare in collaborazione con "Power Staff". In Main Room selezioni by Riverbros. In Queen Room suonerà Erli Dj (new wave italiana). Ingresso donna a 2 euro entro le ore 1.30 per le prime 50 fortunate. Entrata uomo: 5 euro. Infoline per prenotazioni tavoli: 327.4160827,.

