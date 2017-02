"Hyper": i dj internazionali Oscar Mulero e Jonas Kopp al "Nordest"

Sabato 25 febbraio dalle 22 alle 5 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà i dj internazionali Oscar Mulero e Jonas Kopp per l'evento di "Hyper Winter Season" con 3 sale da ballare. In "Hyper Room" suoneranno i due special guest Oscar Mulero (Pole Group - ES) e Jonas Kopp (Tresor, Stroboscopic Artefacts - ARG) e Stephan Krus (Decoy, Wild, Media Records - HYPER). Nella Sala Club selezioni di Mauro Picco Dj (Hyper), Twentyone (Black Code), And-C (Wake) e Phill Prince (Talent). In Micro Room ci saranno LEDbross (HYPER), Räv (Nacht) e Diego T (Nacht). Prezzi ridotti in lista: 11 euro entro le 23 - 15 euro dopo le 24 - 18 euro entro le 1. Costo intero: 20 euro dopo le 1. Tavoli: 20 euro in dancefloor - 25 euro in privè. Per informazioni, liste e prenotazioni: 347.6545359 - 348.3994616 - direzione@unique-cico.com - info@smug.it.

