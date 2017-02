"Hund Carnival Party" al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita autostadale Vicenza Ovest a 300 metri dalla fiera) presenta l'evento musicale "Hund Carnival Party" per la festa di carnevale più colorata del capoluogo berico nel format "HUND" (Underground Music Movement). Special guest: Tini Dj. In Main Room selezioni di Apparell e Dubfluss. In Tanzbar suoneranno i dj Trivium, Gaz, Extrabeat e Costanza. Vj set by Glamnoise. Prezzi: 15 euro fino alle 24 - 18 euro fino alle ore 1 in lista - 20 euro intero senza lista. Per informazioni: www.hundmusic.com - infohund@gmail.com - 348.0524523 - 338.2882576.

ELENCO DISCO E FESTE