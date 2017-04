House dj set by Prince Anizoba al "Moplen Modern Living" di Vicenza

Venerdì 7 aprile dalle 22 alle 2 il locale "Moplen Modern Living" di Vicenza in piazza delle Biade 15 ospiterà il dj Prince Anizoba per una serata di musica house. Ingresso libero.

PRINCE ANIZOBA: nato a Roma con origine nigeriane è uno dei dj più talentuosi del panorama house italiano. Comincia a suonare la batteria e dopo aver comprato i suoi primi giradischi sviluppa un profondo interesse per vinili nella sua cantina di casa. Appassionato, creativo e sempre disposto a migliorare la sua visione della musica, ora si sta concentrando su progetti di musica elettronica. Anizoba ha avuto il piacere di condividere il palco con artisti house del calibro di Frankie Knuckles, Delano Smith, Alex Neri, Danny Daze, Francesca Lombardo, Dinky, Bas Ibellini, Janina. Hanno suonato in club come Alterego, Altavoz, Circolo degli Illuminati e la Playa Loca durante Sonar OFF a Barcellona.

ELENCO DISCO E FESTE