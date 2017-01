Hot Lesbo Show con Justine e Ilka Summer al "Kiss & Kiss"

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 7 gennaio dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in Vecchia Ferriera 11 ospiterà le pornostar Justine e Ilka Summer per un hot lesbo show. Le due artiste sono molto conosciute nel mondo del porno internazionale proprio per questi fantasiose ed erotiche performance in numerose pellicole.

Arrivata per caso in Italia durante una vacanza, Justine Gromada è una famosa spogliarellista e sexy star polacca, lanciata da Riccardo Schicchi nel mondo dei film hard con scene lesbo. La prima grande fama è arrivata con l'incursione nuda alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 come opera d’arte di Ettore Wallemberg III (un pittore romano) con dipinta la scritta sul corpo "Mi Consenta", la frase celebre di Berlusconi, il suo politico preferito. Il suo hobby principale è la palestra, ma ama leggere i libri di Paulo Coelho e guardare "Sex and the City".

La bionda ungherese llka Summer, classe ’83, è una sexy star e ballerina di lap dance di successo, che faceva parte della “scuderia” di Riccardo Schicchi, iniziando la carriera giovanissima come fotomodella e ottenendo 3 copertine, tra cui quella della prestigiosa rivista patinata Playboy nel 2004. Per lavoro ha girato in Austria, Germania, Polonia e Spagna. Poi una sua vacanza ad Ibiza ha segnato la svolta e grazie all'occhio lungo del manager Schicchi, è stata lanciata in Italia nel mondo del soft-porno. Diplomata come ingegnere edile, Ilka ama praticare gli sport estremi: il suo preferito rimane senza dubbio il lancio con l'elastico.

Durante tutta la notte si alterneranno prima e dopo il principale spettacolo le sexy girl in topless a rotazione nell'American Tour oltre ai privè. Entrata a 10 euro con "Happy Hour" dalle 22.30 alle 23.30. Ingresso con consumazione dopo le 23.30: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempre aperto da martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Ampia disponibilità per feste di compleanno o addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841.

