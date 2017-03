"HooKah": one night hip hop & reggaeton all'H2O Drin & Food di Sandrigo

In occasione del weekend di Pasqua, sabato 15 aprile dalle 22 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 ospiterà l'evento "HooKah" per la one night hip hop e reggaeton con un misto tra old e new school. Resident dj T. Matts. Prezzi: caraffa spritz da 1.5 litri a 17 euro; caraffa birra lt 1.5 da15 a 20 euro; caraffa cocktail lt 1.5 da 25 a 30 euro; giri bottiglia a 100 euro; giri bottiglia luxury a 140 euro; bottiglia prosecco a 15 euro; bottiglia champagne da a 45 euro in sù. Dalle 19 alle 23 servizio cena nella zona ristorante con le specialità di Chef Tony. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa. Info e Prenotazioni: 348.4537511 George. Parcheggio ampio e custodito per tutta la serata.

