"Hip Hop Hits" al "Nu Club" di Vicenza

Venerdì 13 gennaio dalle 23 alle 5 il locale "Nu Club" presso "The Loft" di Vicenza in via Zamenhof 427 presenta l'evento musicale "Hip Hop Hits" con una serata dedicata agli migliori canzoni hip hop di sempre in collaborazione con "Palladium". Line up in consolle: Dj Zax - Ciso Jr. - Mauree - Andrea Martini. Vocalist: Mc Moova. Ingresso omaggio entro le ore 1. Prezzi dopo le ore 1: 9 euro donna e 13 euro uomo. Infoline per prenotazioni tavoli: 340.8193406.

ELENCO DISCOTECHE