"Hasta Siempre Olol Jackson" al K2 Music Place

Sabato, 9 dicembre alle 22 il K2 Music Place di Vicenza presenta "Hasta Siempre Olol" con una serata benefit per la Fondazione Olol Jackson.

Il ricordo di OLOL e delle sue innumerevoli serate passate in veste di dj a far divertire il pubblico si riconduce ad una delle sue frasi: "Una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena di fare".

Suoneranno per lui: Bancarella del Terrone (Napoli) - Parente Dj (Bologna) - Operai della Trash (Padova) - Fusidifesta Neverarsi Crew (Vicenza) - Sor Braciola (Bologna) - Kissmelucio (Bologna) - Adriano Bunnyver (Vicenza) - El Pollo Loco (Bologna) - Le BootyBlock (Schio) - Nestor Dj (Ravenna) - Missfit (Vicenza)

Sottoscrizione all'ingresso: 5 euro - Ingresso Riservato ai soci Arci

Tessera Arci: 5 euro con validità per tutta la stagione 2017/2018

ELENCO DISCO E FESTE