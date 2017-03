"Happy Birthday Party": 6° compleanno del "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 11 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A festeggia il suo sesto compleanno con l'evento "Happy Birthday Party" con gadget speciali in omaggio a tutti come ricordo della serata. In console suonerà Pako Dj con tutti i maggiori successi targati "Revolution" in una viaggio musicale affascinante. Ingresso a 5 euro prima di mezzanote con birra/analcolico/amaro e 8 euro dopo la mezzanotte con consumazione inclusa. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.411115.

ELENCO DISCOTECHE