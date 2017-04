"Happy Birthday Mirko": compleanno del vocalist Boys campione di bodybuilding

Domenica 2 aprile dalle 23 alle 6 il locale di lap dance e topless bar "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 presenta l'evento "Happy Birthday Mirko" con festeggiare il compleanno del vocalist storico del locale Mirko, campione vicentino di bodybuilding. Per l'occasione torta e brindisi per tutti i partecipanti.

Per tutta la nottata spettacoli erotici e striptease di sexy star a tutte le ore con oltre 30 sexy girl in topless ogni 15 minuti a rotazione nell'American Tour. Ampia disponibilità per feste di compleanno o addii al celibato. Ingresso con prima consumazione a 15 euro. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica (escluso il martedì). Info per prenotazioni feste o tavoli: 0444.960737 - 347.2102067.

ELENCO LAP DANCE