"Happy Birthday Cuore Matto 15 Years": il party berico più famoso a Villa Bonin

Venerdì 27 gennaio dalle 23 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest vicino alla fiera) presenta l'evento musicale "Happy Birthday Cuore Matto 15 Years" per festeggiare il quindicesimo compleanno del party più famoso del capoluogo berico dal 2002 in collaborazione con "Funny Group". Per informazioni prezzi e prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

ELENCO DISCOTECHE