"Hangar 383 Anniversary": quarto compleanno per la milonga bassanese

Sabato 25 marzo dalle 21 alle 3 la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 festeggia il suo quarto compleanno, dedicato a tutti i ballerini di tango, che ogni settimana si riversano nel locale per ballare. In console suonerà Radu tdj. Alla mezzanotte un calice di prosecco offerto a tutti i partecipanti per festeggiare l'anniversario. Oltre al tango l'Hangar 383 ha aperto le sue porte con corsi ed "open day" di presentazione ad altri balli e discipline, come la salsa, il charlestone, il lindy hop, la danza contemporanea e lo yoga. Contributo: 7 euro. Prenotazione tavoli: sms 333.9513177. Ingresso riservato ai soci Aics e Faitango.

ELENCO DISCO E FESTE