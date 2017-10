"Halloween Free Beer Party" al Mada Cafè di Isola Vicentina

GUIDA FESTE IN DISCOTECA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Martedì 31 ottobre dalle 22 alle 44 il "Mada Cafè & Club" ad Isola Vicentina in via Europa 45 presenta "Halloween Free Beer Party" in collaborazione con "California Hip Hop" e "Daghegas" con il meglio della musica reggaeton e hip hop per la notte delle streghe in un locale allestito a tema.

Per l'occasione birra gratis per tutti dalle 22 alle 23. con e senza maschere. Animazione by "Beautiful Witches". In consolle: Tore - Dorian V - Luca Noize. Voice by Mc Reuben. Ingresso a 6 euro con consumazione. Infoline per prenotazioni: 340.8268114.

ELENCO DISCO E FESTE