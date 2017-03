Grande ritorno di "Gigio Valentino Orchestra" al "Nordest" di Caldogno

Dopo il successo di febbraio, mercoledì 22 marzo dalle dalle 20.30 alle 2 alla discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 torna a grande richiesta Gigio Valentino Orchestra per la serata di liscio in Sala Live. Nel suo repertorio il complesso suona anche musica revival anni '70-'80, commerciale anni '90-2000, latino-americano. Riconoscimenti ottenuti da Gigio Valentino: Tre dischi d'oro; Premio "Telefono d'oro" 1996 - Premio "Telefono d'oro" 1999 - Premio "Telefono d'oro" 2005. Gigio Valentino pubblica e distribuisce tramite dischi: Edizioni musicali: I.N.C. - Edizioni musicali La Bambolina - Produzioni discografiche Duck Record. La band ha realizzato numerosi album, come "Amici Miei", "Souvenir", "Platinum", "Liscio Parade", "Tempi Moderni", "Gigio Valentino Per Amore" e "Disco d'Oro". Speciale pacchetto pizza/insalatona+bibita+caffè+ingresso a soli 10 euro. Nel dopocena omaggio donna e entrata a 9 euro per l'uomo. Per informazioni e prenotazioni: 328.0376767 - 0444.340077.

