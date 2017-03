Grande riapertura del "Mama Loca": nuova location a Vicenza

Sabato 8 aprile alle ore 17 è in programma la riapertura del locale "Mamaloca" di Vicenza nella nuova location in Strada del Pasubio 421, dove si taglierà simbolicamente il nastro per il grande evento dedicato a tutti gli amici del "Mama". Il locale storico vicentino, famoso per i concerti rock (chiuso a fine novembre 2015), torna ancora a ruggire in grande stile. A scaldare i motori di questa nuova avventura ci sarà uno staff rinnovato, un succulento street food e un rombante dj set targato Buffa doc, dj Cillio, Diego Matteazzi, Massimo Fiorin, Marco Uccia Cash, Basette. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 347.5035098

