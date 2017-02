"Grande Pomeridiana di Tango" all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

Domenica 19 febbraio alle 15 la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 presenta l'evento "Grande Pomeridiana di Tango" per un pomeriggio intenso di ballo. In apertura Michele Mollica farà una lezione di un'ora e mezza su "Il Cammino Interiore del Tango", ovvero le interazioni delle varie parti del corpo per trasportare la musica dalle orecchie ai piedi. Dalle 16.30 in console Carlo Carcano tdj. Costi: lezione + milonga 15 euro - solo lezione 8 euro - solo milonga 7 euro. Per prenotazioni lezioni e tavoli: sms al numero telefonico 333.9513177. Ingresso riservato ai soci Aics, Acsi e Faitango.

