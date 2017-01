Gran Menù del "Gilda": tagliata di manzo e risotto con funghi e Asiago

Venerdì 27 e sabato 28 gennaio alle 21 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 (zona industriale - uscita casello autostradale Vicenza Ovest a 200 metri dalla fiera) organizza una speciale cena ad un prezzo economico con il menù pizzeria e il menù ristorante. Dopocena con l'evento "Funky Remember" (venerdì) e il top dj internazionale Corey James (sabato). Costo compresa entrata nel locale da ballo: 25 euro per il menù ristorante e 20 euro per il menù pizzeria. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.348128 - 333.9031719 - 337.463972 - 338.5929471.

I menù della serata:

APERITIVO con buffet in comune per tutti gli ospiti a cena

MENU' RISTORANTE:

Primo: Risotto mantecato con asiago e funghi champignon

Secondo: Tagliata di manzo con rucola e grana e contorno di patate dorate al forno

Dessert: Panna cotta alla vaniglia con salsa ai frutti rossi

(acqua, vino e caffè inclusi)

MENU' PIZZERIA: Aperitivo con buffet , pizza, bibita e caffè

