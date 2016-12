"Gran Galà di San Silvestro": guancetta di brasato al "Gilda Music Hall"

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 dalle 20 alle 5 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 organizza per Capodanno il "Gran Galà di San Silvestro" con un ricco cenone e dopocena musicale con animazione. Per gli ospiti a cena ci sarà una super estrazione di un weekend omaggio per due persone. A partire dalle 23 comincerà l'evento "Capodanno 2017: Shock Me...Amadeus" con musica fino all'alba con i dj Roberto Stoppa, Roberto Visonà e Dario G. insieme all'animazione dei "Glovers". Prezzi cenone + disco: 55 euro (menù ristorante); 35 euro (menù pizzeria). Prezzi dopocena: 20 euro prima delle 24; 25 euro dopo le 24. Per informazioni e prenotazioni: 0444.348128 - 337.463972.

MENU' RISTORANTE:

Aperitivo di benvenuto con buffet: Panzerotti assortiti - Strudel Asiago e speck - Verdure pastellate - Mini tramezzini assortiti

2 ANTIPASTI: Tortino di ricotta e spinaci con fonduta di Asiago - Speck dell'altopiano e funghi pioppini trifolati

2 PRIMI PIATTI: Risotto mantecato al radicchio rosso di Treviso e tastasale - Ravioli alla zucca con pancetta e ricotta affumicata

SECONDO PIATTO: Guancetta brasata al tartufo con polenta morbida e carciofi confit

DESSERT: Panettone e pandoro con crema chantilly

ACQUA, VINO E CAFFE'

BRINDISI DI MEZZANOTTE

MENU' PIZZERIA:

Aperitivo di benvenuto con buffet: Panzerotti assortiti - Strudel Asiago e speck - Verdure pastellate - Mini tramezzini assortiti

Pizza a scelta - Bibita - Caffè - Brindisi di Mezzanotte

