Sabato 21 gennaio dalle 22 alle 2 il locale "Dolce Vita Italian Bar" di Vicenza in strada di Cà Balbi 236 presento l'evento musicale "Good Vibes" con la dj SoLedi Deejay come special guest della serata. Solena Dar'ko, in arte "SoLedi Deejay", nata il 20 agosto 1982, è una dj, presentatrice e show girl. Ingresso libero.

