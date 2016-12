"Giovediamoci: Showing Thursday Love" all'Elusive con dj set by LorenzoSpeed

Giovedì 22 dicembre dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) presenta l'evento pre-natalizio "Giovediamoci: Showing Thursday Love" per festeggiare l'inizio delle festività con spettacoli erotici di lap dance insieme al dj set by LorenzoSpeed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese). Le ballerine del locale saranno disponibili per i classici privè e le consumazioni con i clienti. Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso a 12 euro con consumazione. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

