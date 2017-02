"Giovedì Karaoke" al "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina

Giovedì 16 febbraio dalle 21.30 alle 24 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 presenta il "Giovedì Karaoke" con una sepciale serata dedicata agli amanti del canto. I partecipanti potranno scegliere le migliori canzoni pop-rock italiane e internazionali del passato e di oggi con un repertorio a 360 gradi. Ingresso libero, Infoline per prenotazioni tavoli: 389.0984479.

