"Giovedì in Swing" al "Color Cafè" di Bassano del Grappa

Giovedì 2 marzo dalle 21 alle 2 il locale "Color Cafè" di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8 presenta l'evento "Giovedì in Swing" per la one night dedicata al famoso genere musicale americano nato negli anni '30. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note con un saltellare o dondolio tipico (swing in inglese), accostato spesso da balli frenetici. L'evento si ripeterà ogni giovedì salvo variazioni di programma. Ingresso libero. Infoline: 345.3402372 Tobia

