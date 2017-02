"Giovedì Country": corsi di ballo gratuiti al "The Big" di Torri di Quartesolo

Ogni giovedì dalle 21 alle 24 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 propone corsi di ballo country con la maestra Shanna Lynn e dj Bina in console per una serata divertente. La cucina sarà aperta con hamburger, pizze, bruschette, panini/piadine e snack vari oltre ad un'ampia scelta di birre. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.

